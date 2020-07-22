Петрозаводск, , 15:27 — REGNUM Историка, главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, которому государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью, осудили на 3,5 года. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Петрозаводскго городского суда.

Напомним, 28 июня 2018 года 62-летний правозащитник был повторно задержан по обвинению в сексуальном насилии к своей несовершеннолетней приемной дочери, а также изготовлении детской порнографии и хранении деталей огнестрельного оружия. Ранее по этому же обвинению Дмитриев был полностью оправдан.

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На новом процессе государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

22 июля Петрозаводской городской суд огласил приговор.

«Дмитриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ с назначением ему наказания по данной статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отметим, что по статье о порнографии Дмитриев был оправдан. В соответствии с положениями статьи 134 ч. 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ за Юрием Дмитриевым признано право на реабилитацию.

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