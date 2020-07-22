Бухарест, , 15:15 — REGNUM Общее число выявленных в Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 1030 и достигло 40 161. Об этом 22 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтвержден 40 161 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 27 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 2101.

Кроме того, уточняется, что на сегодняшний день в Румынии от нового заболевания вылечились более 25,6 тыс. человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Палестины за истекшие 24 часа было выявлено 365 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.