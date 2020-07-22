Оренбург, , 15:12 — REGNUM В Оренбургской области аномальную жару сменил затяжной дождь. ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным гидрометцентра, на территорию региона 22 июля выйдет южный циклон, обогащенный влагой. Он будет постепенно смещаться с юго-запада на северо-восток и проявит себя грозовыми дождями, преимущественно в центральной и восточных частях Оренбуржья. Температурный фон ожидается достаточно комфортный, в ночные часы до +18С°, днем — до +30°С.

В течение двух дней (22−23 июля) в области прогнозируют очень сильный дождь. Дождливая погода сохранится до 26 июля.