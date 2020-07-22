Мапуту, , 15:14 — REGNUM Высокопоставленный чиновник на севере Мозамбика предупредил, что прибытие большого числа внутренне перемещенных лиц, спасающихся от нападений боевиков-исламистов на севере страны, затруднило принятие мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление члена администрации провинции Кабу-Дельгаду Арминдо Нгунга на пресс-конференции.

По его словам, из-за того, что политика социального дистанцирования невозможна в местах для размещения беженцев в Пембе, в регионе может произойти резкий скачок числа случаев заражения коронавирусом.

Он посоветовал прибывшим лицам по возможности оставаться снаружи своих домов в течение дня из-за переполненности и сказал, что правительство может предоставить людям маски для лица для ношения на улицах. Уровень бедности и недостаточное водоснабжение в Пембе также затрудняет борьбу с коронавирусом в регионе, добавил Нгунга.

В столицу провинции Кабу-Дельгаду, Пембу, прибыла большая часть лиц, перемещенных в результате нападений джихадистов, происходящих в стране с октября 2017 года.

По оценкам ООН, 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных районах. До сих пор в результате конфликта погибли около 1000 человек. Беженцы нуждаются в гуманитарной помощи, им необходимо жилье, продовольствие, медицинское обслуживание и одежда, отмечают в ООН.