Волгоград, , 15:14 — REGNUM Участок нижней террасы набережной Волгограда откроют в День города в сентябре 2020 года. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров 22 июля во время выездного совещания. Жители и гости региона увидят уникальную мемориальную экспозицию бронекатера БК-31, сообщает пресс-служба администрации области.

Работы по реконструкции набережной, несмотря на пандемию коронавируса, выполняются по графику. Полностью объект сдадут в эксплуатацию в 2021 году, а в сентябре 2020 года в день города Волгограда посетителям станет доступным участок набережной с бронекатером БК-31 — памятником героям-речникам Волжской флотилии, защищавшим Сталинград.

«Принято решение об открытии участка нижней террасы набережной и памятника БК-31 в День города-героя Волгограда в сентябре. В следующем году мы увидим полномасштабное открытие всех трёх уровней набережной, она будет полностью благоустроена. Здесь проведена масштабная работа по берегоукреплению. По сути это новая набережная, поскольку на этом участке её никогда не было», — сказал глава региона.

Следующим масштабным проектом станет соединение нижней террасы с набережной у подножия «Волгоград Арены».