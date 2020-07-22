Волгоград, 22 июля 2020, 15:14 — REGNUM Участок нижней террасы набережной Волгограда откроют в День города в сентябре 2020 года. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров 22 июля во время выездного совещания. Жители и гости региона увидят уникальную мемориальную экспозицию бронекатера БК-31, сообщает пресс-служба администрации области.
Работы по реконструкции набережной, несмотря на пандемию коронавируса, выполняются по графику. Полностью объект сдадут в эксплуатацию в 2021 году, а в сентябре 2020 года в день города Волгограда посетителям станет доступным участок набережной с бронекатером БК-31 — памятником героям-речникам Волжской флотилии, защищавшим Сталинград.
Следующим масштабным проектом станет соединение нижней террасы с набережной у подножия «Волгоград Арены».