Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Федеральная служба безопасности проверяла расходы по стройке для Эрмитажа, где позже заподозрили отмывание денег. Об этом заявил бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Именно ему сейчас вменяют создание преступного сообщества, мошенничество на 900 млн рублей и отмывание денег в связи с эрмитажным проектом. Дело ведет Следственный комитет. Еще в 2017 году Пирумова осудили по другому «делу реставраторов» за хищение еще 164 млн рублей на восстановление памятников архитектуры по всей России. Его освободили в зале суда, так как положенное по мягкому приговору уже отбыл в СИЗО.

Новое уголовное дело касается Эрмитажа, и теперь, в отличие от первого, Пирумов вину не признает. Он находится под домашним арестом.

«То, что сейчас мне вменяют эпизод из того же периода — это странно. Более того, Следственное управление ФСБ, расследуя то дело, видело эпизод по Эрмитажу, не нашло в нем состава преступления и отказалось его расследовать. А потом через три года Следственный комитет взял и нашел состав преступления», — цитирует Пирумова РБК.

Пирумов утверждает, что у стороны защиты есть 60 свидетелей.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Обвинение полагает, что в состав преступного сообщества вошли также председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и другие.

В итоге между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» заключили госконтракт на строительно-монтажные работы, похитить удалось порядка 900 млн рублей, легализовать 800 млн из них.

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