Ташкент, 22 июля 2020, 15:00 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует возобновить авиарейсы в города России с 1 сентября, сообщили 22 июля на сайте компании.
Рейсы пока будут выполняться с 1 по 30 сентября 2020 года. Пять дней в неделю самолеты будут летать из Ташкента в Москву (Внуково). Кроме того, два раза в неделю планируется выполнять авиарейсы из Ташкента в Санкт-Петербург, а также по одному разу в неделю — в Казань, Новосибирск и Владивосток.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля глава Росавиации Александра Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев обсудили создание совместной авиакомпании-лоукостера для перевозки пассажиров и грузов.
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