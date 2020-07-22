Ташкент, , 15:00 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует возобновить авиарейсы в города России с 1 сентября, сообщили 22 июля на сайте компании.

Рейсы пока будут выполняться с 1 по 30 сентября 2020 года. Пять дней в неделю самолеты будут летать из Ташкента в Москву (Внуково). Кроме того, два раза в неделю планируется выполнять авиарейсы из Ташкента в Санкт-Петербург, а также по одному разу в неделю — в Казань, Новосибирск и Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля глава Росавиации Александра Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев обсудили создание совместной авиакомпании-лоукостера для перевозки пассажиров и грузов.

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