Лос-Анджелес, США, , 14:58 — REGNUM Креативный директор Riot Games Джейсон Киллингсворт оставил свой пост в компании, чтобы заняться развитием собственного книжного издательства. Об этом 22 июля сообщает сайт cybersport.ru, ссылаясь на портфолио разработчика на портале LinkedIn.

Киллингсворт проработал в Riot Games шесть лет. На данный момент его издательство Tune & Fairweather выпустило только одну книгу — она посвящена серии игр Dark Souls.

Напомним, Riot Games — это американская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна как создатель популярной многопользовательской игры League of Legends.

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