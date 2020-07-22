Москва, , 14:56 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал два плюса от появления станции метрополитена в аэропорту «Внуково». Он написал об этом 22 июля на своей странице в Twitter.

Мэр отметил, что «Внуково», куда продлят Калининско-Солнцевскую линию подземки, станет первым столичным аэропортом со своей станцией метро.

«Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет наземной и разместится на территории паркингов», — рассказал глава города.

По его мнению, строительство станции во «Внуково» повысит качество обслуживания пассажиров и провожающих, позволяя выбрать оптимальный маршрут передвижения по столице. Другой плюс — улучшение транспортного обслуживания москвичей, проживающих неподалёку от Боровского и Киевского шоссе.