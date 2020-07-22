Токио, , 14:54 — REGNUM Предстоящая игра GhostWire: Tokyo не будет являться представителем жанра survival-horror. Об этом 21 июля сообщило издание IGN.

Разработчики игры называют GhostWire: Tokyo «приключенческим экшеном». По их словам, в проекте будет пугающие элементы, но полноценно отнести его к жанру ужасов не получится.

Напомним, первый трейлер GhostWire: Tokyo показали на масштабной презентации The Future of Gaming. Игра выйдет на консоли PS5 в 2021 году.

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