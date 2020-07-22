Вашингтон, 22 июля 2020, 14:49 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Ghost of Tsushima с цитатами различных профессиональных изданий. Его опубликовали 21 июля на официальном YouTube-канале PlayStation.
В ролике приведены цитаты различных журналистов и игровых критиков. Они хвалят проект за проработанный открытый мир, красивую графику и захватывающий сюжет.
Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года. Проект высоко оценили не только критики, но и рядовые геймеры.
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