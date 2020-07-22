Маскат, , 14:50 — REGNUM Общее число выявленных на территории султаната Оман случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось более чем на 1,6 тысячи и превысило 70 тысяч. Об этом 22 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 1660 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их суммарное количество стало составлять 71 547.

Также сообщается, что за это же время в Омане от COVID-19 умерли 12 пациентов и в результате общее число летальных исходов достигло 349.

Кроме того, указывается, что в данный момент от нового заболевания в стране вылечились 47 922 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на более чем 2,5 тысяч и превысило 281 тыс.