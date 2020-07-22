Алма-Ата, Казахстан, , 14:37 — REGNUM Загруженность стационаров в Казахстане, где пациенты с коронавирусом получают медицинскую помощь, сократилась на 49%. Об этом заявил руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Камалжан Надыров.

По его словам, снизить нагрузку на стационары удалось за счет их разделения по степени тяжести пациентов. Надыров добавил, что за последнее время в стационары переформатировали санаторий «Казахстан» и «Коктем», а также пансионат «Самал».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин заявил, что инфекционные стационары города заполнены на 95%. Это связано с ростом числа новых случаев заражения инфекцией.

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