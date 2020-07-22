Роквилл, США, , 14:34 — REGNUM Масштабная модификация Rebirth для ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind получила обновление, исправляющее множество ошибок. Об этом 22 июля сообщает портал PCGamer.

В обновление 5.2. вошли исправления графических ошибок и баланса мощности заклинаний. Помимо этого, геймеры теперь смогут воспользоваться новыми видами магических доспехов.

Напомним, Rebirth добавляет в оригинальную The Elder Scrolls III: Morrowind много нового контента. В частности, в игре появились новые сюжетные задания, противники, элементы экипировки, заклинания и поселения.

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