Роквилл, США, 22 июля 2020, 14:34 — REGNUM Масштабная модификация Rebirth для ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind получила обновление, исправляющее множество ошибок. Об этом 22 июля сообщает портал PCGamer.
В обновление 5.2. вошли исправления графических ошибок и баланса мощности заклинаний. Помимо этого, геймеры теперь смогут воспользоваться новыми видами магических доспехов.
Напомним, Rebirth добавляет в оригинальную The Elder Scrolls III: Morrowind много нового контента. В частности, в игре появились новые сюжетные задания, противники, элементы экипировки, заклинания и поселения.
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