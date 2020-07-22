Ижевск, , 14:29 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 июля произошло 14 лесных пожаров с начала сезона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Площадь возгораний составила 1,08 га, что в четыре раза меньше, чем территории, где регистрировались пожары за аналогичный период прошлого года.

В пожароопасный сезон в лесах региона было установлено 87 предупредительных аншлагов и 51 шлагбаум, протяженность препятствий, обустроенных на въездах в леса, составила 261 км. При проведении 170 патрулирований было выявлено два нарушителя требований правил пожарной безопасности в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в связи с установившейся дождливой погодой сняли запрет на посещение лесов жителями республики. При этом в республиканском минприроды предупредили, что в случае возвращения жары и возрастания степени пожароопасности запреты вновь будут введены.

Читайте также: В Удмуртии из-за дождей сняли запрет на посещение лесов