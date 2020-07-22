Кудрово, Ленинградская область, , 15:43 — REGNUM В Ленинградской области рабочие подошли к заключительной стадии второго этапа строительства улично-дорожной сети одного из самых густонаселенных городов региона Кудрово, расположенного на границе с Санкт-Петербургом. Начались работы по соединению Европейского проспекта и проспекта Строителей мостом. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Переправа соединит проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом. Таким образом будет создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, что по мнению региональных властей значительно улучшит дорожную обстановку в городе и обеспечит доступ к «социальному кварталу» — двум садикам и школе, а также к строящемуся отделу полиции.

«Работы ведет Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области за средства застройщиков. Сейчас уже установлен забор, идет подготовка к земляным работам на речном участке, на участок от улицы Ленинградской до моста вышли дорожные рабочие», — уточнили в администрации.

Проект моста учитывает интересы автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и речных обитателей Кудрово. Также предусмотрено создание водопропускной трубы в русле реки Оккервиль и подземных пешеходных переходов.

Сам мост будет четырехполосным, ширина полосы движения — 3,5 метра, ширина проезжей части — 14 метров, тротуара — 3 метра, велодорожки — 2,5 метра. Ориентировочный срок завершения работ — март 2021 года.

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