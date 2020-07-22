Калуга, , 14:38 — REGNUM Медаль Калужской области «За медицинскую доблесть» с номером один вручил главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алёшиной 22 июля врио губернатора Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Врио губернатора Владислав Шапша вручил Елене Алёшиной медаль Калужской области «За медицинскую доблесть» с номером один. Admoblkaluga.ru

Медаль Елене Алёшиной была вручена только сегодня, поскольку она проходила лечение от COVID-19.

«К сожалению, Вы не смогли вместе со всеми получить эту награду. Но все Ваши коллеги дружно аплодировали, когда было названо Ваше имя», — сказал Владислав Шапша.

Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ранее награду из рук врио губернатора уже получили медработники, активно участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее издание «МК в Калуге» сообщало, что Елена Алёшина в связи с ухудшением здоровья была переведена на лечение в Москву. Одновременно в правительстве региона заявили что «в Калужской области нет такого оборудования, которое не может помочь Алешиной. Главрача госпитализировали в 1-й медицинский центр. Там в любом случае окажут лучшее лечение». В социальных сетях калужане, желая Алёшиной выздоровления, удивлялись тому, «что главврач, видимо, не надеясь на своих коллег, предпочла лечение в столичной больнице».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге главврачу «инфекционки» не смогли помочь и отправили в Москву?