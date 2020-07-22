Куала-Лумпур, , 14:30 — REGNUM Бывший глава правительства Малайзии Наджиб Разак обязан заплатить налоги и штрафы за просрочку на общую сумму в 1,69 млрд ринггитов, что соответствует $397 млн. Такое решение вынес Верховный суд страны, говорится в распространённом инстанцией сообщении.

Налоговые органы подали на экс-премьера в суд в июне 2019 года. Они также выявили сокрытие политиком части доходов в 2011 — 2017 годах.

Суд удовлетворил исковые требования без дополнительного судебного разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Разак руководил малайзийским правительством в 2009 — 2018 годах. Он фигурирует в деле о крупных хищениях из государственного инвестфонда SRC International. В общей сложности Разаку предъявлено семь обвинений, приговор должен быть вынесен 28 июля.

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