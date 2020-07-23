23 июля 2020 | Время чтения 17 мин

Константин Смилга, , 13:00 — REGNUM Тайная жизнь

8 утра карантинной субботы. На ипподроме все бурлит: готовится тренировочный заезд, совсем скоро начнутся бега. За забором — пустой, настороженный, самоизолированный город.

Центральный Московский ипподром, апрель 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Но спортивным лошадям сложнее, чем людям: они действительно должны работать каждый день, иначе — плохая физическая форма, депрессия, «всё как у людей». На 42 гектарах территории находится от 500 до 900 скакунов и рысаков. Пять дней в неделю они тренируются, а каждые выходные — проходят соревнования.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Беговой сезон (состязания, в которых наездник управляет рысаком из двухколесного экипажа) длится круглый год, так что рысаки здесь же и зимуют; скаковой (когда жокей сидит верхом, а лошадь скачет галопом) обычно начинается в мае. Никакие предупреждения МЧС и оранжевые уровни опасности соревнованиям не помеха.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Они проходят в любую погоду. Бега отменяются раз в 10−15 лет — если зимой при температуре ниже 25 °C дует сильный ветер.

Летние скачки в этом веке еще не отменялись; 17 мая 2020 года сезон, как положено, открылся, но зрителям приходится следить за событиями на поле через онлайн-трансляцию и делать ставки на сайте ипподрома.

Камера онлайн-трансляции, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Аппаратная трансляции, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Камеры трансляции, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

100 метров от дома

Хорошо помню, как первый раз попал сюда: шел по Ленинградскому проспекту в сторону центра и внезапно заметил клодтовских коней, которых привык видеть на Аничковом мосту в Петербурге, а вовсе не в пяти километрах от Кремля. Стало любопытно.

Беговая аллея, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Беговая аллея, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Беговая аллея, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Оказалось, что кони анонсируют Беговую аллею, ведущую к ипподрому. За его парадными воротами обнаружилась странная, азартная жизнь, которая никак не вписывалась в окружающую эпоху первоначального накопления капитала. Жизнь эта уходила, люди внутри были не молоды, зато невероятно фактурны.

Центральный Московский ипподром, лето 2003 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, лето 2003 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Я провел там все летние выходные — получились вот такие снимки, вошедшие в собрание Московского дома фотографии.

Центральный Московский ипподром, лето 2003 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, лето 2003 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, лето 2003 года Константин Смилга © ИА REGNUM

С тех пор на ипподром я не возвращался, но так сложилось, что поселился рядом. А когда наступила пандемия, наткнулся на его проходную, исследуя свои 100 метров вокруг дома. Трибуны опустели, зато кони продолжали скакать, шагать и пастись среди новостроек, успевших обступить поле со всех сторон.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Аргументы не принимаются

Как конникам удается работать, пока все блюдут самоизоляцию?

Да в целом как обычно: для них мало что изменилось. И само слово «карантин» для ипподрома — привычное. Любая лошадь, прибывающая на территорию, должна иметь полный комплект медицинских справок и сопровождающих документов, и даже с ними десять дней проводить в специальной карантинной конюшне под тщательным наблюдением, с ежедневными измерениями температуры.

Карантин, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Только так можно получить допуск до тренировок, соревнований и денника в общей конюшне. Исключения даже не обсуждаются.

Карантин, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Карантин, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Лошади прибывают на соревнования со всей России и из-за границы. В этом году, по понятным причинам, приехать смогли пока немногие, но ситуация постепенно нормализуется.

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

По словам главного врача ипподрома Кирилла Викторовича Мануйлова, более жесткий карантинный протокол применяется к спортивным лошадям, прибывающим из-за границы, где общий уровень спортивного коневодства выше, но ниже — ветеринарные требования и количество обязательных прививок.

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Лошади, как и люди, могут болеть гриппом и пневмониями, но пандемии (ветеринарный термин «эпизоотия») на конезаводах и ипподромах практически невозможны: состояние животных жестко контролируется.

Во время операции приносят документы на новоприбывшую лошадь, следует долгий телефонный разговор с коневладельцем. Похоже, полушутливые объявления на стенах лазарета — суровая правда жизни.

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Пройдя карантин, лошади переводятся в общие конюшни и встречаются с врачами лишь в случае травм или допинг-проб, которые назначаются при особо важных соревнованиях вроде Дерби и Кубка президента.

Лазарет, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Бега и скачки

Все соревнования — и статусные, и обычные — проходят по выходным. День начинается с общего собрания судейской бригады под председательством главного судьи Александра Викторовича Лосева.

Главный судья Александр Викторович Лосев Константин Смилга © ИА REGNUM

Александр Лосев — старожил ипподрома, работает тут с 1991 года, главным судьей стал в 2004-м. Под эпичным полотном про Сталина и Буденного окончательно сверяется график заездов и скачек и список их участников.

Судейская, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Допустимый возраст для выступлений у беговой лошади от 2 до 12 лет, в одной из конюшен меня знакомят с ветераном — орловским рысаком по кличке Застой, который за 11 лет своей спортивной жизни участвовал в 40 крупных чемпионатах, выиграл 15 из них и продолжает успешно выступать.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Граф Орлов, по легенде, занялся выведением особой породы лошадей, потому что его укачивало в карете. И действительно, важнейшее свойство орловского рысака — плавность бега: на рыси тело лошади практически неподвижно, с бешеной скоростью мелькают одни ноги.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Начинал Алексей Григорьевич Орлов в подмосковной усадьбе: по воспоминаниям современников «…перед домом своим каждый год учреждал он лошадиный бег, который еженедельно по воскресеньям занимал не только жителей города Москвы, но и со всей России съехавшихся дворян…» Но по-настоящему развернулся в селе Хреновом, на пожалованных императрицей землях. Предприятие вышло грандиозное, к конезаводу было приписано 4 тысячи крестьянских дворов.

Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Известный коннозаводчик XIX века В. И. Коптев писал: «Орлов, живя в Москве, за 700 верст от Хренового, знал, какая именно лошадь из 200 голов стоит в каком отделе и сколько получает гарнцев овса. Отношения его с конюшенными людьми были отношениями не господина и холопа, а людей, увлеченных общим делом».

Центральный Московский ипподром, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Согласно воле Орлова, лучшие жеребцы не продавались, их содержали на заводе до самой смерти. Самых выдающихся хоронили с почетом, стоя, в парадном уборе с уздечкой, а верховых — с седлом. Конюшни, построенные при жизни Орлова, работают и поныне, а орловские лошади Хреновского завода продолжают участвовать в соревнованиях на ипподроме.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Открыли ипподром в 1834 году ради бегов, которые изначально были в России самым популярным видом конного спорта (в Москве и поныне крупнейший беговой ипподром в мире). «Скаковая лошадь вне ипподрома не имеет у нас никакого практического употребления, посему большинство публики смотрит на скачки как на забаву бесполезную», — писали московские газеты в XIX веке.

Скаковой паддок, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Скаковое общество появилось позже, было более малочисленным и аристократичным, имело даже свой ипподром, но сосуществовали они всегда в пределах одного района.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Популярности скачек и бегов способствовало появление тотализатора в конце 1870-х годов. 10% от выручки отчислялось в пользу Скакового и Бегового обществ, немало способствуя их процветанию. В 1930 году из-за расширения Белорусского вокзала скачки и бега объединили на одном поле. Теперь на ипподроме сосуществуют все виды конного спорта.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конкурное поле, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конюшни

Главный судья Александр Викторович Лосев ведет меня к беговым конюшням.

Главный судья Александр Лосев, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В 27 рысистых и 18 скаковых тренотделениях круглогодично кипит удивительная жизнь. Попадая туда, забываешь про 5 км до Красной площади и погружаешься в размеренный сельский быт: люди обживаются, сажают цветы и огурцы, разводят кур; там и сям попадаются беседки, звуки мегаполиса тонут в пении птиц и цоканье копыт, небоскребы Сити маячат на фоне полевых цветов.

Левады, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

«Водилки», май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В эпоху развитого социализма у ипподрома, как и у любого крупного предприятия, была огромная социальная инфраструктура: в гостинице «Бега» жили иногородние спортсмены и командировочные, в окрестных кирпичных домах-башнях получали квартиры знатные сотрудники, ведомственный детский сад тоже был неподалёку, между Беговой аллеей и Скаковой улицей.

Скаковая дорожка, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Помните песню «Ворона»? В эпоху первоначального накопления капитала в одном из служебных зданий располагалась студия певицы Линды. Где та Линда? А вороны — остались.

Беговая дорожка, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В конюшнях кипит работа: лошадей выводят на тренировки, кормят, моют.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В некоторых денниках висят покрышки. Александр Викторович объясняет: лошадь по природе своей — очень игривое и деятельное животное, её надо постоянно чем-то занимать, чтобы не скучала.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

При каждой конюшне есть свой маленький выпас-левада, там рысаки и скакуны ежедневно по расписанию гуляют на свежем воздухе, получая необходимый ультрафиолет.

Левада, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Левада, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Свои «100 метров от дома» лошади вышагивают под руководством конюхов и помощников наездников в специальных водилках, похожих на карусели-переростки.

«Водилка», май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Проводить весь день в стойле спортивная лошадь не может физиологически. У ветеринаров-конников есть даже специальный диагноз «болезнь выходного дня» — нарушение метаболизма, атрофия мышц. Так что владельцы спортивных лошадей, чья цена начинается от 1,5 миллиона рублей, бдительно следят, чтобы их кони работали ежедневно.

Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Карантин тут роли не играет, тем более что соревнования — лишь публичная вершина огромного айсберга ипподромной рутины. Впрочем, немаловажная: чем больше побед, тем выше цена лошади и ее потомства. Самые титулованные рекордсмены попадают в музей ипподрома.

Музей Московского ипподрома, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Музей Московского ипподрома, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Кони и люди

Все сотрудники, ежедневно работающие с лошадьми, идут с ними в ногу. Как это у них получается — для меня загадка, но смотрите сами:

Кто эти люди?

Стараясь идти в ногу, захожу в тренотделение Ольги Полушкиной.

Тренер Ольга Полушкина, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Ольга из Оренбурга (в прошлом — КМС по легкой атлетике), в седле с шести лет, как говорит, сама «участвовала в колхозных скачках».

Теперь занимается чистокровными английскими скакунами и говорит, что тренер должен быть для всех в отделении и мамой, и папой, и врачом, и психологом. На ипподром она попала в 2005 году — устроилась конюхом за зарплату в 12 тысяч, потом отправилась на стажировку в Америку и Францию — разбираться, как это делается в остальном мире. Вернувшись в Россию, за три года стала мастер-тренером и завела собственное тренотделение.

Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Левада, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Сейчас под её руководством 14 лошадей, два жокея, команда помощников-райдеров и коноводов и две дворняги, любимицы всей конюшни.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Не все лошади в тренотделении Полушкиной — английской породы. Вот у этого арабского скакуна владелец — должно быть, большой романтик. Татуировка хной на холке — древнеарабское слово «Очаровательный».

Райдер, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Райдер — правая рука жокея, эти люди помогают в тренировках и соревнованиях, выгуливают лошадей и следят за их рабочим графиком.

В пустующем деннике установлен специальный тренажер, на котором тренируются жокеи и играет дочь Ольги.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Одну из лошадей как раз перековывают: подковы скаковым меняют максимум раз в 45 дней. Коваль — редкая профессия, мастеров осталось мало. Саша — один из них: он является в специальном кожаном фартуке с карманами для инструментов, на каждое копыто тратит минимум по 30 минут: нужно аккуратно снять старую подкову, обработать поверхность огромным напильником, согнуть подкову под размер, закрепить.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Жокеи и наездники

Жокей — вольный человек ипподрома: он имеет право скакать за любую конюшню и на любой лошади, если в это не в ущерб его собственному тренотделению (то есть, если оно в скачке не участвует).

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Среди жокеев бывают и настоящие звезды, чьи судьбы достойны отдельного сериала. Перед революцией, например, главной знаменитостью ипподрома был Черный Маэстро — Джеймс Винкфильд, который, несмотря на расовую сегрегацию, умудрился настолько прославиться у себя на родине, в Америке, что его за бешеные тысячи перекупил московский коннозаводчик. И не прогадал: Винкфильд дважды выиграл Московское дерби, четырежды — Большой Всероссийский приз, трижды — Приз Императора. Он утверждал даже, что его переманивали в императорские конюшни, вот только денег сулили маловато. Меж тем Черный Маэстро привык к широкой жизни — у него был номер в «Национале», на завтрак он ел черную икру, по вечерам бывал на балах, женился на красавице из хорошей семьи. После 1917 года перебрался в Париж, где в 50 лет блистательно завершил жокейскую карьеру, выиграв более 2600 скачек, и стал тренером. Умер Винкфильд мировой легендой, в 93 года.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В штате тренотделения Полушкиной два жокея: Джубей Авидзба из Абхазии и Спиридон Тимофеев, из Якутии.

Паддок, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Джуби из семьи, где все мужчины занимались лошадьми, дядя держал конюшню, отец работал тренером: он приехал на ипподром в 2000-м, в 15 лет, уже в 22 стал мастер-жокеем (это высшая категория), успел поработать на ипподромах во Флориде и Дубае.

Жокеи Джубей Авидзба и Спиридон Тимофеев Константин Смилга © ИА REGNUM

Жокей Джубей Авидзба Константин Смилга © ИА REGNUM Жокей Спиридон Тимофеев Константин Смилга © ИА REGNUM

Помимо утренних и вечерних верховых тренировок, жокеи ежедневно пробегают несколько кругов по ипподрому в термобелье, сбрасывая вес до минимума: это называется «сушка».

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Спортсмену, который в течение всей гонки буквально стоит в стременах, требуется отличная физическая подготовка, а его вес не может превышать 50−55 килограммов. Ограничения по росту, действовавшие в прошлом, сейчас сняли, но и теперь многие стараются нанимать жокеев пониже, до 165 см.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Для наездников на бегах нет ограничений ни по возрасту, ни по полу, ни по весу: двухколёсный экипаж регулируется особым образом, чтобы не нагружать лошадь, так что бегут и стар и млад. И для лошади, и для наездника главное — азарт и трудолюбие.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Стартовые боксы, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Открытие сезона

Скаковой сезон 2020 года впервые за всю полуторавековую историю ипподрома стартовал без зрителей. Жокеи идут на скачку пешком через поле, лошадей в паддок доставляют коноводы и райдеры.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Масочный режим обязателен для всех без исключения; звук стартового колокола плывет над пустыми трибунами и безлюдными дворами района «Беговой».

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Судейская, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

День, как и положено, начинается с торжественного парада участников соревнований. Беговые проходят перед трибунами, скаковые — вышагивают в паддоке.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Паддок, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Скачки сменяют бега, жокеи и тренеры внимательно отсматривают трансляцию в паддоке; всё это очень похоже на «Формулу-1».

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Паддок, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Тайная комната

Как и в любом закрытом клубе, в здании ипподрома есть своя тайная комната. Она находится над судейской, под самым потолком, скрытая витражами.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Именно тут технически подтверждаются результаты любого соревнования: здесь установлен аппарат, определяющий финишные миллиметры. Вадим, оператор фотофиниша, сам до 1998 года был наездником и утверждает, что в соревнованиях человек и лошадь — в первую очередь артисты, которые должны удивить зрителя.

Комната фотофиниша, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Комната фотофиниша, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Комната фотофиниша, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Вспоминает и о ныне исчезнувших жучках-маклерах, принимавших нелегальные ставки и помогавших игрокам сделать правильный выбор — за определенный процент. По его словам, это были величайшие знатоки, державшие в уме результаты каждой лошади за все годы ее карьеры и умевшие вежливо поинтересоваться у наездника, как они с лошадью себя чувствуют перед забегом. На основании всей этой информации и интуиции они и зарабатывали свою долю.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

В этом сезоне ставки делаются только онлайн. Человеческий фактор уходит в прошлое, но фантастические выигрыши до сих пор случаются. В прошлом году, например, один игрок получил порядка миллиона рублей — правда, онлайн-ставку он сделал на результаты зарубежного ипподрома.

Музей

Валентина Васильевна Щипоткина, заведующая музеем ипподрома, рассказывает о великом архитекторе Жолтовском, который реконструировал главное здание после пожара.

Музей Центрального московского ипподрома, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Музей Центрального московского ипподрома, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Загорелся ипподром в конце 1940-х: спасли императорский шкаф и люстры, но здание пришлось перестраивать.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Так получилось, что первым осуществлённым проектом будущего академика стал особняк Скакового общества (1903−1905, те самые годы, когда в России начинал блистать Винкфильд), а последним — грандиозный главный корпус ипподрома (1951−1955), который выглядит как настоящий храм лошади: мастер продумал здесь все, от количества ступеней до росписи потолков, витражей и барельефов.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Считается, что в декоре зашифровано некое тайное знание, а пятиконечная звезда — не столько советский символ, сколько «малая печать царя Соломона».

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Клодтовские квадриги, оставшиеся от дореволюционного здания, Жолтовский разделил: оставил одну колесницу, а четверых коней распределил по одиночке.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Перед зданием стоит красивая скульптурная композиция, это был подарок ипподрому от известного скульптора Кирилловой.

Беговая улица, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Беговая улица, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

По её замыслу мальчики должны были купать коней в фонтане, но эпоха сменилась, борьба с архитектурными излишествами лишила их водоема, и обнаженные парни просто стоят в сквере, под голубиным дождём.

Финиш

Скаковой день заканчивается в 6 часов вечера.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Жокеи и наездники получают призы, сотрудники аплодируют. Сезон открыт, впереди — всё лето.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Начинает моросить мелкий дождь; жокеи и тренер шагают по полю обратно в конюшню, поливальные машины смывают с тройного пояса беговых дорожек следы копыт.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Люди ипподрома самодостаточны, а лошади, как я успел убедиться, не менее яркие личности, чем люди. Они пережили многое, переживут и карантин.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Призы водружаются на подоконник, на денники победителей вешаются значки с ленточками, и вся команда который раз за день садится пересматривать запись скачек.

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Конюшня, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Завтра у них — новые соревнования и тренировки, а я иду домой, подняв с обочины ржавую подкову на счастье.

Центральный Московский ипподром, май 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Центральный Московский ипподром, июнь 2020 года Константин Смилга © ИА REGNUM

Автор благодарит PR-отдел Московского Центрального ипподрома за помощь в подготовке публикации.