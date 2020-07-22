Ижевск, , 14:23 — REGNUM В Удмуртии в связи с установившейся дождливой погодой сняли запрет на посещение лесов жителями республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом в республиканском минприроды предупредили, что в случае возвращения жары и возрастания степени пожароопасности запреты на проведение прогулок, массовых мероприятий в лесах, посещение лесов с целью сбора различных недревесных лесных ресурсов вновь будут введены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до конца текущей рабочей недели сохранится дождливая погода, местами ожидаются грозы. Синоптики полагают, что в предстоящие выходные дни характер погоды существенно не изменится.

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