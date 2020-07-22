Москва, , 14:47 — REGNUM Шесть человек этапированы из Дагестана в Москву по подозрению в незаконном обороте икры рыб осетровых видов. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в центре общественных связей ФСБ России.

Правоохранительные органы накрыли на территории Москвы и Дагестана международную преступную группу, которая причастна к незаконному обороту водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

При обысках по местам проживания подозреваемых и на торговых площадках Москвы и Дагестана изъято более 100 кг браконьерской продукции, предположительно, черной икры осетровых пород. Правоохранители также обнаружили 2,7 млн рублей выручки от реализации этой продукции, банковские карты и мобильные телефоны, бухгалтерские отчетные документы теневого бизнеса.

Задержаны 11 активных членов преступной группы, шесть из которых этапированы в Москву из Дагестана. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Дагестане у членов преступной банды изъяли более 100 кг икры