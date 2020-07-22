Москва, 22 июля 2020, 14:20 — REGNUM Следствие по делу бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова, находится в завершающей стадии. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Сейчас по делу идет последняя экспертиза, когда она завершится, завершится и расследование», — сказал источник.
По словам собеседника агентства, это, скорее всего, произойдет на следующей неделе, тогда экс-полицейским предъявят обвинение в окончательной редакции.
Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».
Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших Голунова. В конце января все пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы — были задержаны и помещены под арест.
Читайте также: Суд на три месяца продлил арест полицейским по делу Голунова
Читайте развитие сюжета: Суд сократил срок ареста бывшим полицейским по делу Голунова