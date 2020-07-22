Стокгольм, , 15:11 — REGNUM С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире самой простой, дешевой и надежной мерой по инфекционному контролю была и остается необходимость соблюдать социальную дистанцию. Все ответственные службы успели обратить к гражданам с соответствующей рекомендацией. Однако не ко всем категориям граждан так просто обратиться. По этому случаю в Швеции власти региона Халланд запустили специальную акцию «Умеренная инициатива». В итоге ее сумма оказалась не совсем умеренной, — чиновники потратили 700 000 шведских крон ($78 000). Об этом 22 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В рамках данной компании местные власти постарались напомнить молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет о необходимости соблюдения социальной дистанции.

«Мы считаем, что мы не можем обратиться к молодым людям посредством обычных рекомендаций по инфекционному контролю», — заявила представитель администрации Халланда Джоанна Вихель-Штайер.

Стоит отметить, что ничего нового местные власти Халланд молодежи не сообщали. Они обращались к молодым гражданам в социальных сетях с тем же призывом, что и Агентство общественного здравоохранения Швеции.

Только инициатива администрации Халланда оказалась несколько дорогостоящей.