Уфа, , 14:19 — REGNUM В трех медицинских организациях Башкирии введены ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, карантин введен в терапевтическом отделении Верхне-Татышлинской ЦРБ, в акушерско-гинекологическом отделении ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, а также в операционном блоке и отделении реанимации Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.

Отмечается, что в настоящее время специалисты в республике провели свыше 505 тысяч исследований на коронавирус. Всего было обследовано свыше 480 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за сутки в республике выявили 40 граждан инфицированных коронавирусом. А всего было выявлено 6426 фактов заражения этой инфекцией. При этом 4736 человек справились с вирусом.

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