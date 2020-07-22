Стокгольм, , 14:48 — REGNUM В настоящее время на западном побережье Швеции местные власти предупреждают о больших скоплениях людей на пляжах, пирсах, причалах, в кафе и ресторанов. В наплыве туристов со всей страны именно на западное побережье нет ничего удивительного, — оно всегда было самым популярным местом проведения летнего отдыха в сезон отпусков. Однако местные власти с тревогой предупреждают о нарастающей «эпидемической нагрузке,» которая может привести к ускорению распространения коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Об этом 22 июля сообщила газета Expressen.

Внимание правительства Швеции пытается привлечь административный совет региона Вестра-Гёталанд, на территории которого и расположено большинство популярных мест для отдыха. В своем отчете региональные власти рапортуют о проблемах, связанных с заметным увеличением скопления людей в условиях нынешней пандемии коронавируса.

«Нестабильная погода продолжает сказываться на ситуации в магазинах, торговых центрах и ресторанах. Люди просто стараются находиться в помещении, чтобы иметь возможность наслаждаться летом», — отмечается в отчете.

Особое внимание центра региональные власти обращают на тесные физические контакты среди населения, так как переполненность общественного пространства не позволяет гражданам соблюдать социальную дистанцию.