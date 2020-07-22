Портленд, США, , 14:17 — REGNUM В Портленде в американском штате Орегон массовые акции протеста приобретают всё более агрессивный характер. Так, ещё относительно мирные и спокойные демонстрации в начале недели переросли в беспорядки. Об этом 22 июля сообщает телеканал NBC News.

Читайте также: В США полицейские напали на журналистов Первого канала

Как отметил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, митингующие нападают на полицейских. В свою очередь представители полиции для разгона толпы применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о нападении полиции на российских журналистов, которые освещали в Портленде акции протеста против полицейского насилия. По словам заместителя генерального директора Первого канала, директора Дирекции информационных программ Кирилла Клейменова, сотрудники съемочной группы серьёзно не пострадали, но небольшой ущерб здоровью есть, а вот оборудование разбито.

Также по теме: Протесты против произвола полиции в Миннеаполисе переросли в грабежи

Напомним, волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джоржа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Портленда задержала 21 манифестанта