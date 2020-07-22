Москва, , 14:14 — REGNUM Борьба со злостными нарушителями правил дорожного движения в Москве и Московской области будет скоординирована, сообщили 22 июля в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

К такой договорённости пришли на совместном совещании представителей органов исполнительной власти двух регионов, полиции и приставами. Темой стало восстановление прежних объёмов перевозок, а также безопасность транспорта.

«Мы договорились с коллегами скоординировать работу по злостным нарушителям ПДД. По областным и московским дорогам ездят те, у кого есть сотни штрафов — это крайне опасно для всех, кто на дороге», — говорится в информации.

По договорённости будут активнее применяться системы фотовидеофиксации и проводиться рейды с автоинспекцией.