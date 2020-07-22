Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об \этом 22 июля сообщает оперштаб.

143 заразившихся найдено в Екатеринбурге. Также новые случаи появились в Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове и в ряде других территорий.

С начала пандемии заразившихся обнаружено уже 18 484 человек. 177 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.

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