Монреаль, Канада, , 14:07 — REGNUM С 23 по 26 июля 2020 года в многопользовательском экшене For Honor пройдут бесплатные выходные. Об этом разработчики из Ubisoft рассказали 21 июля на своём официальном сайте.

Акция пройдёт на всех доступных платформах: PC, PS4 и Xbox One. В ходе её проведения геймеры также смогут приобрести For Honor со скидкой в 80%.

Напомним, в For Honor игроки сражаются друг с другом, управляя различными средневековыми воинами. На выбор геймерам доступны четыре фракции: рыцари, викинги, самураи и У Линь (Древний Китай).

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