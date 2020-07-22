Сеул, , 14:02 — REGNUM В «королевской битве» PUBG стартовал восьмой игровой сезон. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 22 июля на официальном YouTube-канале проекта.

В восьмом сезоне геймеров ожидает обновлённая карта «Санок» — на ней появятся новые локации и скрытые сокровища. Стоит отметить, что этот контент пока доступен лишь игрокам PC-версии PUBG.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это многопользовательский экшен в популярном поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2017 году.

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