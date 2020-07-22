Магас, , 14:02 — REGNUM В Ингушетии 22 июля проходят спецмероприятия в доме председателя Счетной палаты республики Мустафы Белхороева. Предполагается, что силовики проводят обыски в связи с уголовным делом его брата — депутата республиканского парламента Якуба Белхороева.

Обыски проводятся по нескольким адресам в городе Назрани и в домах других родных депутата в Назрановском районе, в том числе у еще одного брата — Багаудина Белхороева, пишет «Интерфакс-Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, Якуба Белхороева подозревают в хищении 19 млн рублей в бытность его главой Фонда соцстраха. По мнению следствия, подозреваемый с помощью поддельных документов оформил компенсации себе и своим родным и знакомым по наступлению страхового случая в связи с травмой, полученной на производстве. Белхороев был арестован и этапирован в Москву, где ведется следствие.

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