Монреаль, Канада, , 13:57 — REGNUM В сети появился релизный трейлер ретро-платформера Panzer Paladin. Его опубликовали 21 июля на YouTube-канале студии Tribute Games.

В Panzer Paladin геймерам предстоит управлять пилотом боевого человекоподобного робота и сражаться с армиями монстров и демонов. На пути протагонисту встретятся около 100 видов различного оружия.

Релиз Panzer Paladin уже состоялся. Игра доступна на PC и гибридной консоли Nintendo Switch.

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