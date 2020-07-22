Алма-Ата, Казахстан, , 13:56 — REGNUM Количество госпитализацией пациентов с коронавирусом в Алма-Ате сократилось за последний месяц вдвое, до 133 человек в сутки. Об этом 22 июля заявил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, с начала 2020 года лечение получили 6175 пациентов с пневмонией. «На сегодняшний день ситуация стабильна. Число госпитализаций снизилось более чем в два раза», — сказал глава управления. В июле число обращений составило 480.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Казахстане выявили 75 153 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 790 человек, скончались 585 пациентов.

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