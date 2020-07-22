Москва, , 13:57 — REGNUM Правоохранительные органы провели серию обысков в Москве и Дагестане по уголовному делу о незаконном обороте водных биоресурсов. Им удалось изъять более 100 кг икры, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, до октября 2019 года две женщины с соучастниками организовали в Москве незаконный сбыт икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ. По местам проживания подозреваемых, а также в офисах и нежилых помещениях в Москве и Дагестане проведено 15 обысков.

Помимо более 100 кг икры, правоохранители также изъяты свыше 2,5 млн рублей, пластиковые карты, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время задержаны 11 подозреваемых.

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