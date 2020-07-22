Ирвайн, США, , 13:50 — REGNUM Релиз дополнения «Некроситет» для многопользовательской карточной игры Hearthstone состоится 6 августа 2020 года. Об этом 21 июля сообщалось на официальном сайте проекта.

В новом дополнении геймеров ожидают 135 уникальных карт, а также несколько дополнительных игровых механик. Финальная демонстрация всех карт «Некроситета» состоится 29 июля 2020 года на официальном Twitch-канале Hearthstone.

Напомним, Hearthstone — это соревновательная карточная игра, являющаяся спин-оффом вселенной Warcraft. Её релиз состоялся в 2014 году.

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