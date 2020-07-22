Бишкек, , 13:44 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии совместно с министерством здравоохранения республики планируют увеличить количество бюджетных мест в ординатуре по специальностям эпидемиолог, инфекционист, вирусолог, пульмонолог. Об этом 22 июля заявил министр образования и науки Каныбек Исаков на совещании с главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

Собеседники обсудили меры по организации учебного процесса в условиях пандемии. По словам Искакова, министерство образования прорабатывает подготовку образовательного процесса в дистанционном режиме. Министр отметил, что в случае улучшения ситуации ученики продолжат обучение в очном режиме.

Напомним, 22 июля газета The New York Times опубликовала список стран по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек за последние семь дней. Киргизия заняла первые места в обоих списках.

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