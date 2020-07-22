Саранск, , 13:42 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 июля выявили 35 новых случаев заражений коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 4192 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3087 человек, за последние сутки выписан 41 житель Мордовии. Таким образом, более 73,64% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным предыдущих суток, в инфекционных стационарах республики лечение получали 915 человек, при этом 862 жителя региона наблюдались медиками по месту жительства.