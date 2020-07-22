Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 22 июля выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 227 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

ДО настоящего момента полностью выздоровели 16 712 жителей региона, то есть более 75,18% от общего числа носителей коронавируса среди нижегородцев уже выздоровели. За последние сутки выписали 413 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончался 351 житель области, пятеро — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух предыдущих суток число новых заражений коронавирусом впервые за долгое время не превышало в Нижегородской области 200 случаев.