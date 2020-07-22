Тюмень, , 13:33 — REGNUM В Тюмени отменяются фестивали, намеченные на 25 июля в День города, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Рассматривается возможность их переноса на более поздний срок.

Из длинного перечня мероприятий остаются выставка под открытым небом «Кормчие Тюмени: выбор истории», променад «Река времени» на набережной реки Туры от моста Влюбленных, а также церемония награждения почётных тюменцев и он-лайн акции.

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