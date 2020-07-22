Владимир, , 13:33 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 22 июля зарегистрировано 116 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки были подтверждены три смерти пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 4774 пациента, в том числе 99 — за последние сутки.

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