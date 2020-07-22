Дублин, , 13:33 — REGNUM Правительство Ирландии могут ужесточить требования для въезда на территорию страны граждан государств, в которых наблюдается большое количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил министр иностранных дел Саймон Ковни 22 июля, сообщает Reuters.

«Мы рассматриваем такую возможность в отношении стран или регионов внутри этих, которые могут в ближайшие месяцы стать очагами распространения COVID-19. Мы также рассматриваем способы сокращения этого риска», — подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что в течение следующих несколько недель официальный Дублин изучат возможность введения дополнительных к двухнедельному карантину мер, в том числе требование сдавать тест на коронавирус перед въездом в Ирландию.

Напомним, на сегодняшний день в Ирландии выявлено более 25 тыс. случаев заражения, жертвами пандемии стали 1 тыс. 753 человека.