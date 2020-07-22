Ижевск, , 13:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 июля выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2173 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели до настоящего момента 1539 жителей региона, таким образом, более 70,82% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели. За последние сутки выписаны 47 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 42 человека, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух предыдущих недель число новых случаев заражения коронавирусом в регионе варьировалось от 38 до 49 заражений в сутки. Второй день подряд число новых выявленных носителей коронавируса в регионе составляет 31 человек.