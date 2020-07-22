Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура продолжает выявлять антикоррупционные нарушения со стороны депутатов. В Сенгилеевском районе по итогам проверки сведений о доходах и имуществе внимание ведомства привлекли 15 народных избранников, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что четыре депутата Советов депутатов Сенгилеевского и Силикатненского городских поселений не отразили сведения о находящихся в их собственности автомобилях. В прокуратуре также отмечают, что в справках двух депутатов Красногуляевского и Сенгилеевского поселений отсутствовала информация о доходах, полученных от деятельности коммерческих структур.

«Аналогичным образом десять депутатов названных представительных органов местного самоуправления не предоставили данные об открытых счетах в кредитных учреждениях», — говорится в сообщении.

Прокурор района внёс в адрес советов депутатов представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тереньгульском районе Ульяновской области прокуратура выявила факты нарушения 13 депутатами антикоррупционного законодательства, в Димитровграде досрочно прекращены полномочия двух депутатов гордумы. Также в надзорном ведомстве установили, что один из народных избранников совета депутатов Мокробугурнинского сельского поселения «пытался скрыть информацию об участии в качестве учредителя в уставных капиталах ряда коммерческих структур».

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