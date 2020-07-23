Стокгольм, , 08:29 — REGNUM Ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции представило отчет с тремя базовыми сценариями относительно будущего развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в стране. С цифрами специалисты ведомства напутали, после чего им пришлось дважды их корректировать. Однако в беседе с журналистами государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признался, что это не первый случай, когда власти предоставляют неверную статистику общественности. В свое оправдание он сослался на спешку в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом 22 июля сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что эксперты Агентства общественного здравоохранения Швеции разработали базовые сценарии развития эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса до наступления осени 2021 года. Первоначально предполагалось, что в ситуации худшего развития событий в Швеции от COVID-19 погибнет еще около 7 200 человек. Вскоре эту цифру пришлось исправлять дважды, после чего она снизилась до 5 437 человек.

«Когда то здесь, то там обнаруживаются небольшие ошибки в вычислениях, надо понимать, что они составляются в спешке. Важно находить ошибки и их исправлять», — прокомментировал Андерс Тегнелл.

«Но это ведь не первый случай, когда вы дали неверные цифры. Вы так небрежны?», — задают вопрос журналисты.

«Ну нет, конечно, нет. Тем не менее, у нас было мало времени, чтобы подготовить все правильно. Если бы у нас были условия нормальной жизни, мы бы готовили статистику в течение большего времени, и многие бы успели на нее посмотреть. Я все еще должен сказать, что мы преуспели в нашей работе по проведению анализа и очень близки к реальным цифрам, если сравнить со многими другими прогнозами», — ответил Тегнелл.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции от COVID-19 могут погибнуть еще 5000 человек — минздрав