Вильнюс, , 13:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1951.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Литве за последние сутки не изменилось и по-прежнему составляет 80.

Помимо того, сообщается, что в настоящий момент в стране 1607 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время эпидемии было проведено 486 869 тестов на коронавирус, 3645 из которых — за минувшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на три и достигло 2025.