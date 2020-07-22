Нур-Султан, , 13:14 — REGNUM Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил придать «розовому» озеру Кобейтуз статус особо охраняемой природной территории. Об это он заявил 22 июля на брифинге.

Министр считает, что проблему сохранения уникального степного озера нельзя решить установкой постов и шлагбаумов. По его словам, решить вопрос можно за счет просвещения граждан и увеличения размеров штрафов.

Кроме того, статус особо охраняемой природной территории позволит распространить ограничительный режим на озеро Кобейтуз, добавил Мирзагалиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмутился «повальному бескультурью граждан» в местах отдыха. По его словам, «розовому» озеру Кобейтуз нанесен невосполнимый урон.

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