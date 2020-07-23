Стокгольм, , 08:27 — REGNUM Тысячи свидетельств, как содержание внутренних отчетов, так и видео‑ и фотоматериалы, указывают на то, что пассажирам общественного транспорта в Стокгольме трудно или практически невозможно соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на плотность пассажиропотока, движение общественного транспорта продолжает осуществляться по расписанию с меньшим количеством транспортных средств и сокращенной частотой поездок. Об этом 22 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Когда в конце марта в Стокгольм пришла пандемия коронавируса, количество поездок на общественном транспорте сократилось, и многие сотрудники, обеспечивающие логистику и осуществление транспортных перевозок, отправились в отпуска по болезни. Поэтому Стокгольмское транспортное управление и муниципальная компания Storstockholms Lokaltrafik, организующая работу столичного транспорта сократили число совершаемых железнодорожных и автобусных рейсов.

Уже в мае Storstockholms Lokaltrafik зафиксировала возвращение уровня пассажиропотока до начала пандемии. Местные транспортные власти и субподрядчики стали постепенно возвращать из вынужденных отпусков своих сотрудников. Однако это не привело к снижению нагрузки на дорожные сети. 20% всех осуществляемых перевозок не соответствует требованиям по инфекционному контролю, так как пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.