Стокгольм, , 13:15 — REGNUM При невозможности соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра в поездах, как и в любых других видах общественного транспорта, гражданам необходимо носить средства индивидуальной защиты полости рта — такова рекомендация Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Однако в Швеции не существует данных требований, так как Агентство общественного здравоохранения не считает обязательное ношение масок необходимым. Об этом 22 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Представители шведских компаний, обеспечивающих железнодорожное сообщение, не требуют обязательного ношения масок в поездах. Вместо этого они бесплатно раздают их, полагаясь на ответственность граждан.

«В данный момент, где-то около трети взяли у нас средства индивидуальной защиты полости рта. И чуть меньше этой цифры их надели. Но мы видим, что с каждой неделей число таких граждан растет. Это, безусловно, связано с тем, что этот вопрос все чаще обсуждается в средствах массовой информации», — заявил Матс Йоханнессон, генеральный директор железнодорожной компании MTR Express, пассажирам которой бесплатно раздают маски.

В то же время в Агентстве общественного здравоохранения Швеции не предпринимают каких-либо попыток обозначить свою позицию по поводу целесообразности ношения защиты рта и органов дыхания.

«Мы следим за развитием событий. До сих пор нет убедительных доказательств того, что это (прим.: ношение масок) работает. Но речь идет о чрезвычайной ситуации, когда не представляется возможным делать то, что, как мы знаем, является самым лучшим, а именно — держать социальную дистанцию», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.