Чебоксары, , 13:09 — REGNUM Администрация Новочебоксарска получила представление за нарушения в сфере обеспечения безопасности граждан на воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам оперативного межведомственного совещания.

В надзорном ведомстве считают, что необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, а также принять дополнительные меры по предотвращению несчастных случаев на воде. Также прокуратура внесла представление в адрес администрации Новочебоксарска, в котором указывалось на нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах.

«В целях его исполнения на берегу реки Волга вблизи Чебоксарской ГЭС установлен забор, ограничивающий спуск к воде в местах, где купание запрещено», — говорится в сообщении.

По данным ГКЧС Чувашии на 20 июля, на водоёмах произошло 20 ЧП, что на 25% больше аналогичного прошлогоднего периода. В результате утонули 19 человек, в том числе в июле — десять человек. Больше всего утонувших — в Моргаушском районе (9 человек) и Новочебоксарске (четыре человека).

«Росту количества утонувших за последние 1,5 месяца способствовало засушливое лето и, как следствие, резкое начало купального сезона в июле, а не в июне месяце как обычно», — доложил председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на Волге в районе ГЭС утонул 15-летний подросток. 7 июля в Новочебоксарске группа подростков, «пренебрегая всеми элементарными требованиями безопасности, переплыли подходной к шлюзам канал и оказались на разделительном моле».

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