Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Если пандемия коронавирусной инфекции пойдет по самому наихудшему пути, то в Швеции к осени 2021 года от COVID-19 могут умереть еще 5 000 человек. К такой цифре пришли специалисты Агентства общественного здравоохранения Швеции. Но сначала они все же допустили оплошности при составлении отчета. Об этом 21 июля сообщила газета Aftonbladet.

Эксперты Агентства общественного здравоохранения Швеции разработали базовые сценарии развития эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса до наступления осени 2021 года. Данные сценарии, прежде всего, отличаются степенью распространения коронавируса, включая сопутствующую возрастающую смертность от COVID-19 в зависимости от соответствующего числа зараженных. Всего предусматривается три сценария.

Стоит отметить, что при опубликовании отчета в ведомстве проглядели существенные ошибки. Поэтому сначала, согласно самому наихудшему сценарию с точки зрения развития эпидемиологической ситуации в стране, считалось, что погибнет более 7 200 человек. Однако потом в ведомстве увидели ошибку, принесли извинения и представили новые цифры.

Таким образом, в исправленной версии Агентства общественного здравоохранения ожидается, что к осени 2021 года в Швеции в первом и самом благоприятном сценарии от COVID-19 умрет 204 человека, во втором — 3 213. Если же распространения коронавируса достигнет самых худших показателей, то COVID-19 окажется смертельным для 5 437 человек.